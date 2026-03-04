La rivalidad de Chivas con Atlas y América es legendaria, ya que son sus máximos enemigos deportivos desde hace varias décadas, por lo que un exdirectivo rojiblanco solía mantener esas tradiciones de antipatía dentro y fuera de la cancha.

Omar Arellano recordó su etapa como futbolista profesional, en donde sin duda sus mejores momentos los vivió en el Guadalajara después de salir del Pachuca, en donde se fue convirtiendo en un elemento muy querido por la afición pese a que nunca pudo ser campeón con la rojiblanca.

Sin embargo, la Pina reveló que Néstor de la Torre implementó en el reglamento interno del chiverío una sanción que impedía que los jugadores rojiblancos pudieran intercambiar camisetas con los máximos adversarios.

“Mucha gente no sabe y me hirvió la sangre cuando pasó. No sé si te acuerdes que cambiaron camisetas en el Estadio Azteca hace cuatro o cinco años. No tiene nada de malo, pero respeta a la afición. Te acaba de chingar el América, hazlo abajo, mándasela con el utilero.

“Néstor de la Torre nos prohibía cambiar camisetas con Atlas y América. Estaba en el reglamento interno, yo lo leí: prohibido cambiar playeras. Esto la gente no lo sabe, a veces uno lo cuenta y como que no lo cree la gente pero es cierto: prohibido cambiar playeras con América y Atlas, los demás no importan. No me acuerdo si había multa, pero estaba en el reglamento interno. Néstor era bravo”, reveló el exdelantero rojiblanco en el podcast de Chema Garrido.

¿De cuánto era la multa por intercambiar playeras con Atlas o América?

“Néstor de la Torre, en su etapa como directivo lo puso. Yo pude ver ese reglamento. Estaba prohibido con el 80 por ciento del sueldo mensual de multa al jugador que fuera sorprendido cambiando camisetas con los futbolistas de Atlas o de América“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.