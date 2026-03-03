Desde que Javier “Chicharito” Hernández se desvinculó del Club Deportivo Guadalajara hace algunas semanas, su nombre continúa generando debate en las redes sociales debido a sus polémicos videos de reflexión.

El último video polémico fue el pasado lunes compartiendo un mensaje en el que reflexiona sobre las críticas que ha recibido en los últimos meses, por lo que ahora se ha revelado lo que pretende con estas publicaciones.

Fue el “Francotirador” de Récord quien dio detalles de las intenciones del exjugador del Real Madrid, Manchester United, Sevilla, entre otros, asegurando que quiere atención para subir sus bonos con ESPN ya que estará como analista en la Copa de Mundo.

“”Chicharito” no está perdido en el multiverso. Todo ese contenido filosófico, reflexiones de la conciencia y la energía cósmica no es iluminación espiritual… es estrategia. Quiere atención. Quiere foco”, escribió el “Francotirador” en su columna.

Javier Hernández sigue dando mucho de qué hablar.

“Quiere subir bonos porque este verano estará en ESPN para la cobertura del Mundial. Y mientras todos comentan sus videos, critican o se burlan… misión cumplida. En el futbol, como en redes, no siempre lo importante es jugar, sino a veces es que hablen de ti”, agregó.

Cabe mencionar que Javier Hernández ha utilizado Instagram como un espacio para difundir mensajes inspiradores, aunque no todos han sido bien recibidos por sus seguidores.

¿En qué equipos ha jugado “Chicharito” Hernández?