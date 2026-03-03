Durante el evento de los 100 días del Mundial de 2026, una exfigura del América y canterano de los Rojinegros del Atlas sorprendió a propios y extraños con elogios al Club Deportivo Guadalajara.

Se trata nada más y nada menos que de Pavel Pardo, quien destacó frente a los medios de comunicación el buen funcionamiento de Chivas bajo el mando de Gabriel Milito.

“Sabemos cómo juega el equipo de Milito, que es un equipo intenso, es un equipo que presiona, que abre bien la cancha, que las combinaciones, que las parejas que hacen siempre por los costados son muy interesantes; después los que juegan por en medio, tanto Alvarado como Efraín, pues obviamente juegan un papel importante como interiores para darle los pasos a los carrileros y poder crear esas situaciones de gol”.

Respecto al Clásico Tapatío de este fin de semana, Pavel Pardo espera un compromiso intenso a pesar de que los protagonistas viven un diferente momento, aunque resaltó la experiencia que tiene Diego Cocca en este tipo de enfrentamintos.

“Sabemos que los Clásicos se juegan diferentes, no importa si un equipo llega mejor, no importa si un equipo está mejor en la tabla que otro, sabemos que hoy Chivas está mejor en la tabla. Cocca sabe lo que es jugar Clásicos. Creo que será un partido muy disputado”, finalizó Pavel Pardo.

¿Cuándo se disputará el Clásico Tapatío del Clausura 2026?

El Clásico Tapatío entre los Rojinegros del Atlas y el Club Deportivo Guadalajara, correspondiente a la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo este sábado 7 de febrero en la cancha del Estadio Jalisco, a las 19:05 horas, tiempo del centro de México.