Este martes 3 de marzo marca exactamente 100 días para la inauguración del Mundial 2026, el evento que paralizará al planeta y reunirá a millones de aficionados alrededor del mayor espectáculo del futbol. En México, la expectativa es todavía más intensa, pues el país será anfitrión y podrá vivir la fiesta mundialista en tres de sus ciudades más emblemáticas, convirtiéndose nuevamente en epicentro del balompié internacional.

En Guadalajara, la cuenta regresiva se vive con especial emoción, ya que el Estadio Akron será una de las sedes oficiales del torneo. En este contexto tan simbólico, Amaury Vergara compartió un mensaje profundamente emotivo, pues la fecha coincidió no solo con los 100 días rumbo al Mundial, sino también con el cumpleaños de Jorge Vergara, fundador del inmueble y figura clave en la historia reciente del club.

“Lo logramos, Jefe, hoy en tu cumpleaños, estamos a 100 días de cumplir tu sueño“, expresó Amaury en su cuenta de Facebook,

La construcción del Estadio Akron fue impulsada precisamente por la visión de Jorge Vergara, quien lo concibió con estándares internacionales y con la ilusión de que, si México volvía a albergar un Mundial, Guadalajara estuviera lista para ser sede. El mensaje de Amaury celebra esa visión adelantada a su tiempo, ya que 16 años después de la inauguración del estadio, el sueño mundialista se convierte en realidad, honrando el legado de su padre.

Además, el Estadio Akron es uno de los recintos que presenta mayores avances en adecuaciones de cara al torneo. La prueba más importante llegará durante la Fecha FIFA de este mes, cuando reciba partidos de repechaje mundialista. Faltan poco más de tres meses para que la fiesta más grande del futbol llegue a la casa de Chivas y proyecte a Guadalajara ante los ojos del mundo entero.

¿Qué Selecciones jugarán por los últimos boletos para el Mundial en el Estadio Akron?

El jueves 26 de marzo, Jamaica y Nueva Caledonia abrirán la actividad en Guadalajara a las 21:00 horas, en un duelo decisivo por uno de los últimos cupos mundialistas. El ganador de ese enfrentamiento se medirá posteriormente ante República Democrática del Congo el martes 31 de marzo a las 15:00 horas, nuevamente en el Estadio Akron. La venta de entradas ya está disponible a través del portal oficial de la FIFA, con boletos que oscilan entre los 200 y 300 pesos mexicanos, facilitando el acceso de la afición a un capítulo clave rumbo a la Copa del Mundo.