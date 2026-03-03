Chivas se reporta listo para disputar una edición más del Clásico Tapatío cuando se enfrenten al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco el próximo fin de semana, en donde la escuadra rojiblanca ya propinó el primer golpe sobre los rojinegros.

El choque entre los dos clubes más importantes de Jalisco suele estar marcado por la pasión y el odio deportivo entre ambas instituciones, por lo que el Rebaño ya lanzó su primer golpe para enardecer a los seguidores del máximo rival de la ciudad.

Hace unos días, en redes sociales oficiales del Guadalajara se compartió una imagen con los próximos compromisos que disputará el chiverío durante el mes de marzo; sin embargo, lo hicieron con un toque que pasó inadvertido por muchos.

En el recuadro en el que se anuncia el choque contra el Atlas, se colocó como que Chivas sería local, pese a que se jugará en el Estadio Jalisco, situación que causó molestia entre los aficionados de los Zorros por la insinuación de que “su casa” es en realidad la casa del Rebaño.

Atlas no tiene estadio propio

Hay que recordar que el Estadio Jalisco no le pertenece a los Zorros, sino que es propiedad de Clubes Unidos de Jalisco, en donde cada club tiene un porcentaje; sin embargo, el Guadalajara es el que tiene la mayoría de las acciones, por lo que es propietario, en parte, de dicho inmueble.

El Estadio Jalisco es usado actualmente solo por Atlas y Leones Negros (IMAGO 7)

Chivas volverá a su antigua casa, el Estadio Jalisco

La FIFA ha decidido que los clubes que serán sedes mundialistas deberán entregar las instalaciones de sus Estadios con anticipación, por lo que en mayo deberán ser entregadas al Comité Organizador, lo que significaría que el Guadalajara regresará al Estadio Jalisco para disputar la Liguilla del Clausura 2026.