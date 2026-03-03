Chivas disputará este sábado uno de sus partidos más mediáticos del torneo cuando regrese al Estadio Jalisco para enfrentar al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. En esta ocasión, los rojinegros fungirán como locales administrativos, por lo que el control total de la boletería recae en su directiva, una situación que ya generó críticas entre la afición debido al incremento considerable en los precios.

Chivas se medirá al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío

En comparación con los costos establecidos para su partido de media semana ante Xolos, los boletos para el Clásico Tapatío aumentaron más del triple. La medida ha sido interpretada como una estrategia clara para capitalizar la alta demanda que garantiza la visita del Guadalajara, que suele asegurar entradas agotadas en el inmueble de la Calzada Independencia.

Para el encuentro frente a Xolos, los precios oscilan entre $275 en la zona Corner y $1085 en la zona San Matías Premier, la más costosa. Sin embargo, para el duelo contra el Rebaño Sagrado, esas mismas localidades pasaron a costar $1100 y $3430, respectivamente. La diferencia evidencia el impacto comercial que representa Chivas y la brecha significativa que existe entre un partido regular y el clásico de la ciudad.

Los precios para el partido contra Chivas subieron al triple.

Además, consciente de que el lleno está prácticamente asegurado, la directiva del Atlas optó por habilitar las zonas altas del Estadio Jalisco, sectores que habitualmente permanecen cerrados debido a la menor asistencia en otros compromisos. Para el clásico estarán disponibles Alta General Norte, Sur, Poniente y Oriente, con precios que van de los $500 a los $610, ampliando así la capacidad para aprovechar al máximo la alta demanda.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Clásico Tapatío Atlas vs Chivas?

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas se disputará este sábado 7 de marzo a las 7:05 pm en el Estadio Jalisco, considerado la segunda casa del Guadalajara. El Rebaño llegará con semana completa de descanso, mientras que los rojinegros tendrán actividad previa este miércoles frente a Xolos, lo que podría representar un factor físico determinante en uno de los duelos más esperados del Clausura 2026.