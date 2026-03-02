Luego de perder ante los Diablos Rojos del Toluca en la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara ya se encuentra preparando el Clásico Tapatío ante los Rojinegros del Atlas.

Cabe mencionar que nuestras Chivas no verán acción entre semana debido a que en el Estadio Akron se dusputará el partido de leyendas entre Real Madrid y Barcelona, así que su encuentro ante León lo disputarán el miércoles 18 de marzo.

Mientras tanto, los pupilos de Diego Cocca se medirán a los Xolos de Tijuana antes de verse las caras con el Rebaño Sagrado, por lo que llegarán cansados al Clásico Tapatío, así que esto lo debe de aprovechar el conjunto de Gabriel Milito.

No obstante, para este compromiso el Club Deportivo Guadalajara no podrá contar con Luis Romo debido a una nueva lesión, misma que sufrió el sábado pasado contra los Diablos Rojos del Toluca.

Para enfrentar al Atlas, Chivas no podrá contar con Luis Romo.

Por esta razón, Gabriel Milito se verá obligado a modificación su once en el Clásico Tapatío, donde una derrota más encendería las alarmas en Verde Valle, pues ya sería tres de forma consecutiva.

¿Cuál sería la alineación de Chivas para enfrentar al Atlas?

La alineación del Club Deportivo Guadalajara en el Clásico Tapatío estaría conformada por: Raúl Rangel, Diego Campillo, José Castillo, Bryab González, Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González.

Destacar que dicho encuentro se va a llevar a cabo el próximo sábado 7 de marzo en la cancha del Estadio Jalisco, a las 19:05 horas, tiempo del centro de México.