El buen inicio de Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026 no ha pasado desapercibido, pero tampoco ha convencido a todos. Y es que l periodista Carlos Ponce de León lanzó una reflexión contundente sobre el momento del Rebaño Sagrado, advirtiendo que los resultados positivos podrían estar inflando una percepción que no se sostiene ante rivales de mayor jerarquía.

Durante su análisis reconoció que el equipo de Gabriel Milito ha mostrado una cara atractiva y ordenada; sin embargo, subrayó que gran parte de ese rendimiento se dio frente a oponentes de menor peso competitivo como Mazatlán, FC Juárez y Querétaro.

Cabe mencionar que el punto central de su crítica llegó al recordar los partidos ante Cruz Azul y Toluca. Ahí, según el periodista, Chivas quedó a deber. Para Carlos Ponce de León, esos encuentros reflejan la verdadera prueba que enfrentará el Club Deportivo Guadalajara en la Liguilla.

“Cuando se enfrentó a rivales de verdad, no pudo marcar la diferencia, y eso es lo que al final cuenta, pues así será la Liguilla”, escribió en su columna con Récord.

Chivas registra dos derrotas consecutivas en el Torneo Clausura 2026

¿Qué viene para Chivas después de perder ante Cruz Azul y Toluca?

Luego de perder frente a Cruz Azul y Toluca, el Club Deportivo Guadalajara se encuentra preparando para medirse este sábado en la cancha del Estadio Jalisco a los Rojinegros del Atlas, en una edición más del Clásico Tapatío, a las 19:05 horas, tiempo del centro de México.