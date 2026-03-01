El Club Deportivo Guadalajara volvió a perder en el Torneo Clausura 2026 y las críticas no tardaron en llegar, sobre todo de Álvaro Morales, periodista de ESPN, quien arremetió con todo ante el equipo de Gabriel Milito.

El comunicador compartió un video en su cuenta de X burlándose de Chivas tras perder el liderato en la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca luego del descalabro frente a los Diablos Rojos del Toluca.

“Perdieron el liderato las Chivitas; no es lo mismo jugar contra Islandia que contra el bicampeón del futbol mexicano, errores estúpidos de Ledezma, falta de nivel de primera división de Campillo, el “Tala” no pudo hacer nada en contra de los goles, Efraín y el “Piojo” intrascendentes”.

Cabe mencionar que esta es la segunda derrota del Rebaño Sagrado en el Torneo Clasusura 2026, pues antes de medirse a los “Escarlatas” perdieron frente a Cruz Azul, en un partido que fue catalogado como el mejor en lo que va del semestre.

¿Cuándo vuelven a jugar las Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Destacar que el próximo partido de Chivas será el sábado 7 de marzo en el Estadio Jalisco, donde se medirán a los Rojinegros del Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, a iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.