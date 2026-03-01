Uno de los jugadores de Chivas que se fue por la puerta de atrás en busca de nuevas oportunidades fue Cade Cowell. A pesar de haber salido por la puerta de atrás, el mexicoestadounidense volvió a romper el silencio para señalar que el equipo más grande de México es sin duda Chivas.

A diferencia de otros años, la directiva del Guadalajara apoyó de la mejor manera a Gabriel Milito y aceptó la salida de 10 jugadores. De esa larga lista de futbolistas hay solamente cuatro que se encuentran en el Rebaño Sagrado buscando acomodo.

Uno de ellos fue Cade Cowell quien decidió salir de Chivas por un año a préstamo para convertirse en jugador de New York Red Bull. Tras un buen inicio con la franquicia de la Major League Soccer el exjugador del Rebaño Sagrado confirmó que el equipo más grande de México es el Guadalajara.

Cade Cowell habló de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Obviamente Chivas es el equipo más grande de México, siempre los tendré en mi corazón. Y si algún día regreso, estaré muy emocionado de hacerlo”, expresó el atacante en una conferencia de prensa.

Cade Cowell tiene gran inicio en la MLS

En el inicio de la temporada 2026 de la MLS Cade Cowell y New York Red Bull comenzaon de la mejor manera el campeonato. Se mantienen invictos luego de haber superado a Orlando City y New England.