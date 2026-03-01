La Liga de Expansión MX se caracteriza por tener siempre a un exjugador de Chivas entre sus filas para marcar la diferencia. Uno de ellos es Luis Puente que no solo fue clave para que Atlante empate con Leones Negros y ahora es uno de los cuatro líderes de la tabla goleo de la división plata del futbol mexicano.

El exjugador del Guadalajara fue uno de los tantos futbolistas que la gestión de Fernando Hierro seguía de cerca, pero que no terminó de tener oportunidades en el primer equipo con Veljko Paunovic. Con el correr de los diferentes entrenadores el canterano pasó a Pachuca y hoy es uno de los jugadores de los Potros de Acero.

La actualidad indica que Luis Puente no solo es uno de los jugadores más importantes de Atlante, que en el Apertura 2026 volverá a jugar en primera división. Hoy volvió a ser noticia debido a que anotó para el 1-0 parcial en el empate contra Leones Negros en el Estadio Jalisco.

Luis Puente anotó para Atlante. (Foto: IMAGO7)

El exjugador de Chivas recibió un recentro y de cabeza abrió el marcador para romper el cero en la portería rival. Los Melenudos lograron encontrarse con el empate gracias a otro exelemento del Rebaño Sagrado, Joel Pérez, quien puso el encuentro en tablas ante de los 10 minutos del segundo tiempo.

¿Quiénes son los líderes de la tabla de goleo?

La actualidad indica que Luis Puente comparte el liderato de la tabla de goleo junto a Vladimir Moragrega de Tapatío con cuatro dianas. A ellos hay que sumar a José Gabriel Rodríguez de Cancún FC y a Christian Henrique Mota De Oliveira de Tlaxcala.