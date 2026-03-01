No hay dudas de que Chivas ayer tuvo 20 minutos para el olvido que aprovechó Toluca para anotar el 2-0 final. Luego de lo sucedido en el Estadio Nemesio Diez, Luis García, exjugador rojiblanco y analista de Azteca Deportes, confirmó lo que muchos aficionados del Guadalajara opinan al señalar que Richard Ledezma y Gabriel Milito son los grandes culpables de esta derrota.

Ayer el Rebaño Sagrado dejó de ser líder de la tabla general de posiciones luego que no haya podido marcar la diferencia ante los Diablos Rojos. En el segundo tiempo, con Brian Gutiérrez y Hugo Camberos en el campo de juego, el Guadalajara estuvo cerca del descuento y dejó a Antonio Mohamed desesperado pidiendo la hora como sucedió con Nicolás Larcamón la semana pasada.

Luego de lo sucedido entre Toluca y Chivas en el Estadio Nemesio Diez, Luis García analizó en sus redes sociales el encuentro. Al igual que muchos aficionados del Rebaño Sagrado, el Doctor consideró que Gabriel Milito es uno de los grandes responsables de la derrota de ayer.

Para Luis García el gran culpable de la derrota de Chivas es Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

“Es cierto que el error de Ledezma grotesco hizo que Guadalajara empezará a sufrir”, comenzó el exjugador del Guadalajara. Y agregó: “También es una realidad que Milito aventó a Aguirre como mediocampista, metió a Campillo atrás, confundió un poco a sus propios jugadores y poco a poco el Guadalajara le empezó a pelear la posesión de la de la pelota”.

¿Cuándo y a qué hora se juega Atlas vs. Chivas?

El partido de Chivas ante Atlas por la jornada 10 del Clausura 2026 se llevará adelante el próximo sábado 8 de marzo en el Estadio Jalisco. El partido está pactado para jugarse a las 19:00 del Centro de México y se podrá ver por TV abierta.