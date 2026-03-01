El descalabro del sábado ante losDiablos Rojos del Toluca representó algo más que una derrota para el Club Deportivo Guadalajara. La derrota significó volver a sufrir dos partidos perdidos de manera consecutiva en la campaña, un escenario que no se vivía desde el torneo pasado, y con ese resultado, el Rebaño Sagrado puso fin a una seguidilla de 21 encuentros sin enlazar pérdidas en jornadas seguidas.

La ocasión más reciente en la que Chivas enlazó dos derrotas consecutivas bajo el mando de Gabriel Milito se dio en el Torneo Apertura 2025. En aquella racha, el Club Deportivo Guadalajara cayó como visitante en Torreón ante Santos Laguna durante la Fecha 4 y, días después, volvió a tropezar en el Estadio Akron al perder frente a Bravos de Juárez en la Jornada 5.

Esa racha de resultados adversos provocó dudas y una oleada de señalamientos sobre el proyecto del técnico argentino, quien en el arranque de su gestión apenas había conseguido tres unidades de las 12 que disputó en sus primeros cuatro partidos al mando del equipo.

Luego de ese arranque turbulento, Gabriel Milito movió piezas y replanteó su idea para fortalecer al equipo. Los cambios dieron resultado: Chivas cortó la racha negativa, mostró mayor orden en el campo y empezó a construir un rendimiento más confiable, factores que terminaron por afianzar el proceso del estratega en el banquillo.

El Club Deportivo Guadalajara registra dos derrotas seguidas.

¿Cuándo será el próximo partido de Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El próximo partido de Chivas bajo el mando de Gabriel Milito será el sábado 7 de marzo en el Estadio Jalisco, donde chocarán ante los Rojinegros del Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, donde el Club Deportivo Guadalajara buscará reencontrarse con el triunfo tras venir de dos descalabros consecutivos frente a Cruz Azul y Toluca.