Las Chivas de Guadalajara vienen de perder el liderato en el Clausura 2026 de la Liga MX, luego de sus dos derrotas consecutivas frente a Cruz Azul y Toluca. El Rebaño Sagrado deberá levantarse nada menos que en el Clásico Tapatío ante Atlas, en el Estadio Jalisco, por la Jornada 10. Un encuentro importante para demostrar que los golpes recibidos no lograrán frenar el impulso que traía el cuadro rojiblanco.

De cara a este encuentro, las respectivas aficiones ya comienzan a vivir la rivalidad y en redes sociales, la cuenta oficial de Chivas dejó una pequeña indirecta hacia los Zorros, de la cual pocos se percataron. El Guadalajara compartió una imagen con el calendario de sus próximos rivales en marzo: Atlas, Santos Laguna, León y Monterrey, antes de un nuevo Clásico Tapatío, ya en Estados Unidos y en el marco del Tour Rebaño.

(@Chivas)

En la misma imagen se indica la condición que tendrá Chivas en cada partido, según corresponda: local o visitante. Lo curioso fue que el duelo contra el Atlas aparece con el logo de que se disputará en casa, una especie de recado con el recuerdo de que el Estadio Jalisco también suele vestirse de rojiblanco.

Aunque la explicación pueda ser únicamente por el lado de que Chivas no tendrá que salir de Jalisco, los aficionados se encendieron con ese detalle y aprovecharon para comenzar a calentar el Clásico Tapatío. El último duelo ante Atlas en el Jalisco terminó 1-1, mientras que anteriormente el Rebaño lo había ganado con un golazo de Roberto Alvarado.

¿Por qué Chivas no juega su compromiso por la Jornada 9?

La Jornada 9 del Clausura 2026 se disputará entre semana, pero esta vez el Rebaño no verá actividad, ya que su duelo ante León fue reprogramado. Esto se debió a que el martes 3 de marzo en el Estadio Akron tendrá lugar la Copa de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid. Por su parte, el choque de Chivas ante la Fiera fue reprogramado para el miércoles 18 de marzo.