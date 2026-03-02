Las Chivas de Guadalajara vienen de sufrir dos derrotas consecutivas en el Clausura 2026 de la Liga MX, frente a Cruz Azul y Toluca, por lo que perdieron también el liderato en la tabla de posiciones. Sin embargo, la afición rojiblanca continúa ilusionada y convencida de que el equipo ha competido incluso ante los principales candidatos al título, por lo que puede jugar de igual a igual ante cualquier rival.

Cade Cowell habló sobre Chivas

Una de las bajas en la plantilla del Rebaño Sagrado fue la de Cade Cowell, quien ahora forma parte del New York Red Bulls. En una reciente conferencia de prensa, el Vaquero respondió sobre su paso por el futbol mexicano: “Obviamente Chivas es el equipo más grande de México, siempre los tendré en mi corazón. Y si algún día regreso, estaré muy emocionado de hacerlo”, afirmó recordando que se encuentra actualmente cedido, aunque con opción de compra en favor del cuadro estadounidense.

Luis Puente brilla en Liga de Expansión

El canterano de Chivas, Luis Puente, supo ser una de las grandes promesas de la cantera rojiblanca, aunque no logró consolidarse en el primer equipo. Tras salir del Rebaño y tener un breve paso por Pachuca, el delantero recaló en el Atlante, equipo que subirá a Liga MX el próximo año. Y lo cierto es que la continuidad le está viniendo muy bien para recuperar confianza, a tal punto de que ayer ante Leones Negros llegó a su cuarto gol en el Clausura 2026, alcanzando la línea de Vladimir Moragrega del Tapatío como máximo anotador.

Chivas no verá acción en la Jornada 9

Tras sufrir dos descalabros consecutivos, el Rebaño Sagrado no podrá recuperarse en cuestión de días, ya que no verá acción en esta Jornada 9 que se jugará entre semana. Chivas debía enfrentar a León en el Estadio Akron, pero su juego fue postergado a raíz del Copa de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid que tendrá lugar en el Estadio Akron. Asimismo, la Liga MX reprogramó el duelo ante la Fiera para el miércoles 18 de marzo. El Guadalajara volverá a ver acción entonces este sábado, en el Clásico Tapatío.

Antonio Mohamed llenó de elogios a Gabriel Milito

Tras la victoria de Toluca sobre Chivas, el entrenador escarlata Antonio Mohamed fue consultado sobre Gabriel Milito, a quien llenó de elogios: “Gabi es un técnico superlativo, superlativo, muy bueno. Tiene mucha escuela de muchos entrenadores. Y aparte es una persona muy trabajadora, muy, muy humilde y de valores. Entonces, esa es mi opinión sobre él. Más que lo he dicho es lo que pienso de él”.