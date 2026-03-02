Como se sabe, Chivas volverá a tener acción el próximo sábado cuando enfrente a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. De cara al choque del próximo fin de semana, el Guadalajara calentó el cruce debido a que dejó en ridículo a los rojinegros con un meme al anunciar que el siguiente partido se juega de local. ¿Se olvidaron que el Rebaño Sagrado es dueño del Estadio Jalisco?

El equipo de Gabriel Milito viene de sufrir una dura derrota ante Toluca luego de haber perdido por 2-0 en la jornada 8. El conjunto rojiblanco venía de tener un aceptable partido ante Cruz Azul y frente a los Diablos Rojos se repitieron los errores para condenar en menos de 20 minutos el encuentro.

El próximo fin de semana Chivas tiene la oportunidad de cambiar la imagen que dejó ante los escarlatas cuando enfrente a Atlas. Especialmente para volver a encarrilar el andar en el Clausura 2026 para presionar a la Máquina y al equipo de Antonio Mohamed no dejen puntos en el camino para poder sobrepasarlos.

De cara a una nueva edición del Clásico Tapatío, el CM del Guadalajara publicó el calendario de marzo en el que afirmó que el próximo juego será de local ante los rojinegros. “¡Así el calendario del Rebaño Sagrado para el mes de marzo! Nos vemos en el Estadio Jalisco este 7 de marzo para el Clásico Tapatío”, tuiteó el conjunto rojiblanco. No hay que olvidarse que el Rebaño Sagrado es accionista mayoritario del Estadio Jalisco.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Clausura 2026?

Chivas volverá a tener acción en el Clausura 2026 de la Liga MX el próximo sábado 7 de marzo cuando enfrente a Atlas por la jornada 10 en el Estadio Jalisco. El partido está pactado para comenzar a las 19:00 del Centro de México.