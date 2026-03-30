La victoria de las Chivas de Guadalajara en el Clásico Tapatío contra Atlas, en Estados Unidos, sirvió para ver en acción a varios jugadores que no habían tenido tanta participación en las últimas semanas del Clausura 2026. Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para el cuerpo técnico de Gabriel Milito: y es que tanto Omar Govea como Miguel Tapias resultaron lesionados en el amistoso.

Aunque no se confirmó la gravedad de las lesiones, tanto Omar Govea y Miguel Tapias tuvieron que ser reemplazados en el complemento del Clásico Tapatío disputado en Los Ángeles. Quizás haya sido por mera precaución, pero está claro que habrá que estar atentos a sus respectivas dolencias de cara al partido del próximo fin de semana frente a Pumas, en Ciudad Universitaria.

Omar Govea se ha convertido en un pilar para las Chivas de Gabriel Milito, pero recientemente se quedó afuera de la convocatoria frente a León (5-0) por una molestia muscular. Tras reaparecer como titular frente a Monterrey, el mediocampista ingresó en el amistoso frente al Atlas para la segunda mitad, en lugar de Jonathan Pérez, pero tuvo que ser reemplazado por una nueva dolencia.

Por su parte, Miguel Tapias sólo vio participación en dos partidos del Clausura 2026, por lo que Milito optó por darle rodaje en el amistoso ante los Zorros. El zaguero zurdo completó una buena actuación, pero también sufrió una molestia que lo obligó a ser reemplazado antes de que finalizara el encuentro.

Luis Romo regresó tras lesión

La buena noticia para todo Guadalajara fue que su capitán, Luis Romo, volvió a sumar minutos luego de dejar atrás dos lesiones musculares consecutivas. El polifuncional y experimentado jugador rojiblanco ingresó en la segunda mitad y parece estar listo para el cierre de la fase regular del Clausura 2026, donde también buscará poner en apuros al seleccionador nacional, Javier Aguirre, rumbo a la lista final de convocados para el Mundial 2026.