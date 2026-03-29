Chivas viene de superar a Rayados de Monterrey por el Clausura 2026, mientras que este domingo se impuso ante Atlas en el Clásico Tapatío. El próximo fin de semana enfrenta a Pumas por la jornada 13, por lo que repasamos día, horario y cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el próximo juego del Rebaño Sagrado.

El Guadalajara regresará a ver acción en el futbol nacional como líder en solitario del Clausura 2026 de la Liga MX. Suma 30 puntos y no pierde puntos desde que cayó por 2-0 ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

El próximo domingo Chivas volverá a tener una prueba de fuego y de carácter cuando enfrente a Pumas por la jornada 13. El equipo de Gabriel Milito enfrentará a un equipo Universitario que viene levantando el nivel, sumando puntos ante Cruz Azul y América, pero que se posiciona en la cuarta posición con 23 puntos.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Pumas por la jornada 13 del Clausura 2026?

El Guadalajara y los Universitarios se enfrentarán el próximo domingo 5 de abril en el Estadio Akron. El partido está pactado para jugarse a las 21:07 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Pumas por la jornada 13 del Clausura 2026?

El partido entre Chivas y Pumas se podrá ver en México solamente por Amazon Prime en México, en Estados Unidos por Telemundo y en el resto del mundo por Chivas TV. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Gigante de Zapopan.