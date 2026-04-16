Jordan Carrillo es uno de esos casos que el futbol mexicano suele ofrecer cada tanto: talento joven, proyección internacional y una historia que parecía escrita para vestir de rojiblanco. Formado en Santos Laguna y con condiciones técnicas diferenciales desde sus primeros pasos en Primera, el mediocampista ofensivo supo ganarse rápidamente el rótulo de promesa. Sin embargo, su carrera tomó otro rumbo, lejos de Guadalajara.

Porque a diferencia de otros futbolistas vinculados al Rebaño solo por rumores de mercado, en su caso existía un componente más fuerte: el propio Carrillo llegó a reconocer su simpatía por Chivas desde joven, alimentando la ilusión de un posible fichaje en algún momento de su carrera. Su perfil encajaba con la filosofía del club y su talento lo posicionaba como una opción lógica a futuro.

Tras irrumpir en Santos Laguna, su crecimiento lo llevó a dar el salto a Europa con el Sporting de Gijón, donde sumó experiencia en la Segunda División de España. Aunque no logró consolidarse plenamente, acumuló minutos y rodaje internacional que reforzaban su proyección. Paralelamente, también fue parte de procesos juveniles de la Selección Mexicana, confirmando que su talento no pasaba desapercibido.

Sin embargo, su regreso al futbol mexicano estuvo lejos de lo esperado. En su última etapa con Santos, Carrillo perdió protagonismo en un equipo que atravesaba un contexto irregular, sin registrar goles ni asistencias en el Apertura 2025. En ese escenario, su nombre volvió a aparecer como una oportunidad de mercado, especialmente para unas Chivas necesitadas de futbolistas creativos y desequilibrantes.

Jordan Carrillo se afianza en los Pumas de Efraín Juárez

Finalmente, el interés nunca se concretó. Y mientras el Rebaño miraba hacia otro lado, fue Pumas quien apostó por Jordan Carrillo. Hoy, ya con la playera universitaria, el creativo parece haber encontrado ese segundo aire: tuvo actuaciones destacadas desde su llegada, ha jugado 13 de los 14 partidos de la fase regular y dejó evidencia que su talento sigue intacto. ¿Chivas lo dejó pasar o el futbolista estará a tiempo de cumplir su sueño?