Chivas recibirá al Puebla este sábado en el partido correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026, un encuentro que toma todavía más relevancia para el Guadalajara tras la derrota sufrida ante Tigres. El objetivo será claro: dar un golpe de autoridad y volver a la senda del triunfo aprovechando el respaldo de la afición en el Estadio Akron, factor que suele ser determinante en este tipo de partidos.

Sin embargo, hay un jugador del conjunto poblano para quien este partido podría ser especialmente significativo, pues su actuación podría influir directamente en su futuro deportivo. Se trata de Luis Gabriel Rey, futbolista que pertenece a Chivas pero que actualmente se encuentra a préstamo con La Franja, por lo que este duelo representa una oportunidad ideal para mostrarse ante el cuerpo técnico rojiblanco.

Luis Rey volvería a Chivas y está en gran nivel.

Rey se ha convertido en uno de los elementos más constantes del Puebla durante el presente torneo, ya que ha disputado 13 partidos de los 14 que ha jugado su equipo, con 11 como titular, acumulando 886 minutos en cancha. A pesar de su regularidad, luce complicado que el club poblano pueda comprar su carta, especialmente ante los rumores sobre una posible venta del equipo que limitaría su margen de inversión.

Ante este panorama, la alternativa más viable para el futuro de Luis Gabriel Rey sería convencer a Gabriel Milito y ganarse un lugar en el primer equipo de Chivas. El mediocampista cuenta con cualidades interesantes y margen de crecimiento, por lo que este tipo de partidos se presentan como vitrinas ideales para demostrar que está listo para consolidarse en Primera División, especialmente con el club que lo formó.

Luis Gabriel Rey llegaría a hacerle competencia a Fernando González

En cuanto a su posición dentro del campo, Luis Gabriel Rey se desempeña como mediocampista de contención, por lo que su competencia directa dentro del plantel sería Fernando González. Esto podría resultar muy positivo para el equipo, ya que aportaría mayor profundidad en una zona donde actualmente hay pocas opciones con características netamente defensivas, brindando equilibrio y variantes tácticas al mediocampo rojiblanco.