La directiva de Chivas ya trabaja en la planeación del próximo mercado de verano, un periodo que promete ser muy movido en todo el futbol mexicano. Con posibles salidas y la necesidad de reforzar ciertas zonas, el club analiza perfiles que encajen en la idea de Gabriel Milito, y hay uno en particular que luce prácticamente asegurado de regreso.

Luis Gabriel Rey ha destacado en su préstamo en el Puebla.

Se trata de Luis Gabriel Rey, mediocampista defensivo que actualmente juega a préstamo en Puebla y cuya cesión termina en verano. El pivote de 23 años ha destacado por su capacidad para recuperar balones mediante presión alta, superando al 84% de los mediocampistas en esa métrica. Además, registra un 85% de efectividad en sus pases, una cualidad clave para el estilo de salida limpia que busca Milito.

Su impacto defensivo va más allá del mediocampo. Rey muestra una gran amplitud en su mapa de acción, participando en recuperaciones a lo largo de todo el campo, incluso en el último tercio. Esto le permite recuperar balones en zonas avanzadas, facilitando ataques más cercanos al arco rival, un aspecto que podría potenciar el funcionamiento ofensivo del Guadalajara.

Además, no es un mediocampista limitado únicamente a tareas defensivas. Rey también tiene llegada, con capacidad para probar desde media distancia y un buen golpeo de balón que ya le ha permitido marcar con Puebla en tiros libres. Este recurso sumaría una variante más en ofensiva para un equipo que ya cuenta con especialistas como Efraín Álvarez y Roberto Alvarado, algo que no sobra en ningún plantel.

¿Quién sería titular? La comparativa entre Luis Gabriel Rey y Fernando González

A pesar de las críticas de la afición, Fernando González sigue siendo un jugador de plena confianza para Gabriel Milito. Y al comparar sus números con los de Rey, se entiende por qué: a pesar de su gran campaña en el Puebla, el Oso supera al mediocampista de la Franja en la mayoría de métricas, salvo en el regate, donde el joven destaca más.

El análisis también muestra que ambos comparten un perfil muy similar, lo que los convertiría en competencia directa. Sin embargo, la llegada de Rey podría responder más a una planificación a futuro, considerando que González tiene 32 años. Incluso, no sería descabellado verlos juntos en un doble pivote, ya que el Oso suele cargarse hacia la izquierda, mientras que Rey tiene tendencia a ocupar el sector derecho.