La remontada de Chivas de Guadalajara frente a Tigres UANL dejó una noche de euforia total en el Estadio Akron, pero también una conferencia de prensa muy particular de Gabriel Milito. Luego de eliminar a uno de los grandes favoritos del Clausura 2026, el entrenador rojiblanco aprovechó varias respuestas para reflexionar sobre cómo se analiza el futbol desde el exterior y lanzó un mensaje dirigido a quienes habían criticado al equipo tras la derrota en la ida.

“Nosotros ya sabemos cómo funciona la dinámica del fútbol: cuando ganas hay elogio, cuando pierdes es un desastre”, expresó Milito en una de las respuestas más fuertes de toda la conferencia. El técnico dejó claro que internamente nunca cambiaron su manera de pensar pese al 3-1 sufrido en Monterrey y aseguró que la confianza en el equipo siempre se mantuvo intacta.

Más adelante, profundizó todavía más en esa idea y dejó la frase que más repercusión generó entre los aficionados rojiblancos. “Si hubiésemos perdido ya sabemos qué estarían diciendo; ahora que ganamos, ya sabemos lo que van a decir”, afirmó. Y enseguida agregó: “Lo más difícil es hacer. Los jugadores hacen, nosotros hacemos, y analizar lo sucedido es una tarea mucho más sencilla que la previa al juego”.

Además, Milito explicó que intenta mantener al grupo alejado de los extremos emocionales que suele generar el futbol alrededor de los resultados. “Es muy fácil criticar si pierdes y elogiar si ganas. El análisis profundo lo debo hacer yo; lo otro es superficial y se sueltan palabras con mucha facilidad”, comentó. Incluso recordó una reflexión de Marcelo Bielsa para explicar cómo maneja ese contexto mediático.

Milito no se deja llevar por críticas o elogios

Asimismo, el estratega argentino insistió: “Por eso hacemos mucho hincapié en la interna de no creernos tan buenos cuando ganamos ni tan malos cuando perdemos”, concluyó Milito. Y cerró con otra frase que resume perfectamente el momento que vive Chivas tras avanzar a semifinales: “La semana pasada casi no valíamos para nada, ahora seguramente para muchos seremos candidatos. El equilibrio es la clave de todo esto”.