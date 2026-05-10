Chivas superó a Tigres en un partido increíble. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, la transmisión no mostró el emotivo festejo de Gabriel Milito con Omar Govea.

Chivas viene de lograr una importante remontada épica luego de haber superado por 2-0 a Tigres en el Estadio Akron. Uno de los jugadores claves para este partido fue Omar Govea, quien tuvo un festejo íntimo con Gabriel Milito que la transmisión de Amazon Prime, Fox Sports y Telemundo no mostraron.

Sin dudas el partido del mediocampista rojiblanco fue excelente porque a partir de él el conjunto rojiblanco encontró los caminos para hacer daño a los Felinos. El segundo gol de Santiago Sandoval llegó luego de un centro milimétrico de él para que cabeceara el Negrito y dejará a Nahuel Guzmán a contramano.

Tras el partido todos los jugadores de Chivas mantuvieron un festejo muy cercano con la afición rojiblanca. Lo que la transmisiones de Amazon Prime, Fox Sports y Telemundo no mostraron fue el abrazo de Omar Govea y Gabriel Milito ya que se quedaron juntos por un largo tiempo tras alcanzar la clasificación a Semifinales.

Gabriel Milito habló de Omar Govea y Daniel Aguirre

Sin dudas tanto Omar Govea y Daniel Aguirre son jugadores que crecieron de la mano de Gabriel Milito, quien en conferencia de prensa reveló qué notaron cuando llegaron a Verde Valle. “Recuerdo que cuando llegamos y empezamos a entrenar, sentimos que tenía unas condiciones ideales para lo que pretendíamos. En la primera pretemporada no entendíamos por qué no había jugado más. Lo mismo nos pasó con Dani Aguirre”, expresó en conferencia de prensa.

¿Cuándo volverá a tener acción Chivas?

El próximo fin de semana Chivas volverá a tener acción debido a que disputará la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2026. El rival está por definirse, pero es claro que deberán jugar el sábado o domingo siguiente.