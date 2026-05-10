El defensor rojiblanco fue una de las grandes figuras ante Tigres y terminó completamente emocionado tras la clasificación a semifinales.

Mientras el Estadio Akron explotaba por el pase de Chivas a semifinales del Clausura 2026, hubo un futbolista que reflejó como pocos lo que significó la noche ante Tigres UANL por la Liguilla de la Liga MX. Diego Campillo terminó entre lágrimas dentro del campo después de firmar uno de los partidos más importantes de su carrera.

En medio de la celebración y todavía visiblemente emocionado por la remontada, Campillo soltó una frase que rápidamente comenzó a viralizarse entre aficionados rojiblancos: “Así hay que terminar”, dijo mientras intentaba contener el llanto tras el pase a semifinales conseguido por el Rebaño.

Y es que el zaguero no solamente dejó una imagen emotiva, sino también uno de los mejores partidos de su carrera con la playera de Chivas. Durante gran parte de la noche defendió prácticamente mano a mano a campo abierto y logró imponerse constantemente sobre los atacantes de Tigres, especialmente sobre Rodrigo Aguirre, además de limitar la influencia de futbolistas peligrosos como Juan Brunetta, Diego Lainez y Diego Sánchez.

Además de su solidez defensiva, Campillo también fue importante para sostener al equipo adelantado en el campo, ayudando a prolongar ataques y permitiendo que Chivas pudiera sostener la presión alta durante gran parte del encuentro. Su rendimiento rápidamente generó elogios en redes sociales, donde incluso comenzaron a circular compilados de sus mejores acciones durante la remontada en el Akron.

¿Campillo merecía estar en la Selección Mexicana?

De hecho, muchos aficionados aprovecharon la gran actuación de Diego Campillo para volver a cuestionar su ausencia en la convocatoria de la Selección Mexicana rumbo al Mundial, ya que no fue prioridad para Javier Aguirre. Mientras el Guadalajara celebraba una de las noches más importantes del semestre, el zaguero terminó transformándose en uno de los grandes símbolos de la clasificación: firme dentro de la cancha y completamente emocionado después de lograr el objetivo.