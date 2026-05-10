El Rebaño Sagrado ya está en semifinales después de una remontada para el recuerdo ante Tigres UANL en el Estadio Akron.

Las Chivas de Guadalajara firmaron una noche para el recuerdo en el Estadio Akron, con su victoria por 2-0 sobre Tigres UANL por la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado tuvo que esperar hasta la parte final del complemento para alcanzar los dos goles que le dieran el empate en el global y la clasificación para las semifinales.

Santiago Sandoval fue el héroe de la noche

Con apenas 18 años, Santiago Sandoval resultó el héroe de la noche en el duelo entre Chivas y Tigres con un doblete. El canterano primero desvió un remate de Ricardo Marín y luego se elevó para sellar un cabezazo memorable que batió a Nahuel Guzmán. Más allá de su doblete, el juvenil expresó: “Estoy muy feliz, más que nada por el pase a semis. Esto se viene trabajando desde hace tiempo. Por fin se nos da lo que en realidad nos merecemos, porque nadie ve el esfuerzo que tiene el equipo”.

La palabra de Gabriel Milito

Por su parte, el entrenador rojiblanco Gabriel Milito también habló en conferencia una vez finalizado el encuentro y reflexionó: “Hemos pasado una serie contra un rival de mucha jerarquía. Aprendimos mucho de esas dos derrotas y hoy salió mejor. Por lo tanto, lograr la remontada genera mucha confianza. Me gustaría que lo disfrutemos hoy y mañana, pero el lunes hay que mirar otra vez para adelante”, analizó el estratega argentino.

Diego Campillo terminó entre lágrimas

Ante la obligación de ir a buscar dos goles, quien jugó expuesto y muchas veces al límite fue Diego Campillo, otro que firmó una noche consagratoria, con timing defensivo, personalidad y liderazgo. El canterano fue uno de los más emocionados al término del encuentro, donde hasta terminó entre lágrimas de la alegría que le provocó la remontada y la euforia que se vivió en el Akron.

(@Chivas)

El mensaje de Luis Romo tras la clasificación

A la distancia debido a su convocatoria para la Selección Mexicana, el capitán de Chivas, Luis Romo, también se alegró por la clasificación del Rebaño para las semifinales. “Orgulloso de verlos competir”, escribió en redes sociales. Por su parte, Raúl Rangel tampoco se quedó al margen: “Enhorabuena hermanos! Festejo su corazón y su entrega a la distancia. Esto es Chivas”, escribió el guardameta.