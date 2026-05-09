Finalmente, en el Clausura 2026, el Guadalajara dio un golpe sobre la mesa al revertir una eliminatoria que parecía cerrada ante Tigres, imponiéndose por 2-0 en el Estadio Akron. Tras el encuentro, Gabriel Milito puso mesura, pidió festejar, pero también mantenerse enfocados y soñar con la posibilidad de lograr la tan ansiada estrella número 13.

Sin dudas, el estratega argentino demostró que tiene la capacidad para dar la cara pese a un sinfín de bajas por Selección Mexicana y lesionados. El doblete de Santiago Sandoval fue producto de la identidad que le dio al Guadalajara para llevarse el triunfo.

Tras el partido, Milito no podía ocultar su felicidad por la victoria lograda ante Tigres en el Estadio Akron, superando múltiples obstáculos. “Hemos pasado una serie contra un rival de mucha jerarquía. Aprendimos mucho de esas dos derrotas y hoy salió mejor. Por lo tanto, lograr la remontada genera mucha confianza. Me gustaría que lo disfrutemos hoy y mañana, pero el lunes hay que mirar otra vez para adelante”.

Gabriel Milito afirmó que Chivas debe mantenerse enfocado. (Foto: IMAGO7)

“Lo hecho acá está muy bien, pero ya pasó. Hay que seguir soñando. Ya veremos si somos capaces de poder hacer una serie como esta y tener un primer partido más completo”, comentó. Y agregó: “Seguiremos con la misma humildad, trabajando y creyendo”.

¿Cuándo volverá a tener acción Chivas?

El próximo fin de semana Chivas volverá a la actividad para disputar la semifinal de la Liguilla del Clausura 2026. El rival está por definirse, pero el Rebaño jugará el partido de ida el sábado o domingo siguiente.