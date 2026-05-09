Chivas reaccionó en el Estadio Akron gracias a la gran actuación de Santiago Sandoval, quien firmó un doblete ante Tigres.

El Club Deportivo Guadalajara empató el marcador global por conducto de Santiago Sandoval. El primer tanto fue al minuto 73 del partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 celebrado en el Estadio Akron.

El 226 de nuestras Chivas alcanzó a desviar el esférico para poner el 1-0 frente al conjunto perteneciente a San Nicolás de los Garza, Nuevo León, donde Nahuel Guzmán no pudo hacer nada.

No obstante, el Estadio Akron explotó con el doblete de Santiago Sandoval a los pocos minutos. Ni el joven futbolista lo podría creer, así que ahora el obligado es el cuadro de Guido Pizarro.

¿Cuántos goles lleva Santiago Sandoval en el Torneo Clausura 2026?

Santiago Sandoval registra tres goles en el Torneo Clausura 2026 con estos dos que acaba de sumar, pues se estrenó en la Fecha 9 cuando el Rebaño Sagrado goleó 5-0 al Club León.