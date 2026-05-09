Tigres solo fue superado claramente una vez en toda la Fase Regular, y Chivas intentará aprovechar ese antecedente para firmar la remontada.

El Club Deportivo Guadalajara enfrentará esta noche uno de los retos más complicados en este semestre, ya que necesita derrotar a Tigres por diferencia de dos goles para conseguir su boleto a las Semifinales del Torneo Clausura 2026.

Sin embargo, la misión no luce sencilla, sobre todo porque muy pocos equipos lograron poner contra las cuerdas al conjunto “Felino” durante la Fase Regular.

De hecho, únicamente el Puebla fue capaz de vencer a los pupilos de Guido Pizarro por una diferencia de dos anotaciones. Aquella derrota de los regiomontanos se presentó en la Fecha 9, cuando “La Franja” aprovechó su localía en el Estadio Cuauhtémoc para imponerse con marcador de 3-1.

Ahora, Chivas buscará inspirarse en aquel antecedente para intentar una remontada que luce complicada, pero no imposible. El Rebaño Sagrado necesita mostrar una versión ofensiva contundente desde los primeros minutos, especialmente tras caer 3-1 en el partido de Ida de los Cuartos de Final.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas ante Tigres?

El partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 se celebrará este sábado 9 de mayo, en la cancha del Estadio Akron, e iniciará a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.