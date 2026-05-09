La directiva de Monterrey tendría preparada una importante oferta económica para convencer a Matías Almeyda.

Matías Almeyda estaría muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Rayados de Monterrey y su posible llegada ya comienza a sacudir al futbol mexicano.

De acuerdo con información de Récord, la directiva regiomontana le habría puesto sobre la mesa una oferta de 5 millones de dólares por temporada, una cifra que lo colocaría como el técnico mejor pagado de toda la Liga MX.

La directiva de “La Pandilla” buscaría dar un golpe de autoridad rumbo al Torneo Apertura 2026 con la contratación del estratega argentino, quien cuenta con una amplia experiencia tanto en México como en el extranjero.

Matías Almeyda estaría cerca de volver a México.

El exitoso paso de Matías Almeyda en Chivas

El “Pelado” dejó una huella importante durante su paso por Chivas, donde conquistó una Liga MX, dos Copas MX y una Liga de Campeones de Concacaf.

Gracias a esos resultados y a su estilo de juego ofensivo, Rayados de Monterrey vería en él al perfil ideal para liderar un proyecto lleno de figuras y altas exigencias.

Por ahora, las negociaciones seguirían avanzando y todo apunta a que en los próximos días podría haber novedades sobre el futuro de Matías Almeyda, mientras que la afición de Rayados de Monterrey ya comienza a ilusionarse con la posible llegada de uno de los entrenadores más queridos y exitosos que ha tenido el futbol mexicano en los últimos años.