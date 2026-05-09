En medio de las negociaciones que estarían sosteniendo los regiomontanos con el Pelado, el creador de contenido reapareció con su dosis de humor que lo caracteriza.

Matías Almeyda es el nombre de moda nuevamente en el futbol mexicano debido al reciente interés de Rayados en hacerse de los servicios del legendario exentrenador de Chivas, en donde se dice que su regreso a México estaría cada vez más cerca.

En medio de las negociaciones entre la directiva de Monterrey y el timonel argentino, el famoso creador de contenido, Adrián Marcelo, volvió a hacer de las suyas y realizó una broma en donde aseguró que su entrevista al Pelado fue la clave para que lo buscaran desde la Sultana del Norte.

“Como el señor Almeyda dijo: ‘me quedé sin equipo, déjame saco entrevista con Adrián Marcelo’ y mira nomás lo que le aumenté, lo que le van a pagar aquí.

“Un gran señor, un gran entrenador. Si llega a Rayados, yo nada tengo que ver en eso, a mí ni me busquen (…) Lo que sí sé, es que ya hablaron”, dijo el influencer en su podcast Hermanos de Leche.

Adrián Marcelo y su dosis de suerte

El influencer viajó a España para realizar contenido para sus diversas plataformas, en donde entrevistó a un par de mujeres argentinas, en donde resultaron ser las hijas de Matías Almeyda, quien saludó en videollamada al regiomontano, concediéndole una entrevista unas horas después.