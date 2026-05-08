Chivas se jugará este sábado su permanencia en el Clausura 2026 cuando reciba a Tigres en la vuelta de los Cuartos de Final, en un encuentro donde el Guadalajara necesita ganar por dos goles de diferencia para avanzar a semifinales. La necesidad de ir por el resultado obligará a Gabriel Milito a modificar algunas piezas y desde las últimas horas ya comenzó a revelarse uno de los cambios más importantes que prepararía el técnico rojiblanco.

De acuerdo con información del periodista de TV Azteca, David Medrano, la principal modificación de Gabriel Milito sería utilizar dos delanteros ante Tigres, buscando una postura mucho más ofensiva que le permita al Rebaño encontrar rápidamente los goles que necesita para mantenerse con vida en la Liguilla. La idea del estratega argentino sería mandar desde el inicio a Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín como dupla en ataque, intentando generar mayor presencia dentro del área felina.

Esta no sería la primera vez que Milito utiliza una estructura de este tipo, ya que durante la fase regular del Clausura 2026 llegó a emplearla con Armando González y el propio Ángel Sepúlveda como referencias ofensivas, dejando a Roberto Alvarado jugando por detrás de ellos y atacando los espacios entre líneas. Ahora, quien asumiría ese rol sería Efraín Álvarez, en una alineación que terminaría transformándose en un 3-4-1-2 con el objetivo de controlar los carriles centrales y generar superioridad ofensiva.

Eso sí, una propuesta más agresiva también implica ciertos riesgos para el Guadalajara. Chivas deberá evitar que el intento de ir al frente termine dejando demasiados espacios para Tigres, ya que un gol de los felinos complicaría enormemente la eliminatoria para el Rebaño Sagrado. De hecho, esa fue precisamente una de las principales respuestas de los aficionados al mensaje de David Medrano, una situación que seguramente Gabriel Milito también tiene contemplada antes de definir su planteamiento final.

¿Cuál sería el resto de la alineación de Chivas para enfrentar a Tigres?

Suponiendo que Gabriel Milito mantenga una base similar a la utilizada en el partido de ida, la probable alineación titular de Chivas para enfrentar a Tigres sería la siguiente: Óscar Whalley en la portería; José Castillo, Diego Campillo y Miguel Tapias en la línea defensiva; Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González y Bryan González en el mediocampo; Efraín Álvarez como enlace; mientras que Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda serían los encargados del ataque rojiblanco.