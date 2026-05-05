Este martes la Comisión de Árbitros de la Federción Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer las designaciones arbitrales para los partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026, donde Chivas se enfrentará a Tigres en el Estadio Akron.

Marco Antonio Ortiz, mejor conocido como el “Gato”, será quien imparta justicia en el encuentro del Club Deportivo Guadalajara ante el equipo de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Cabe mencionar que esta será la tercera ocasión en que Marco Antonio Ortiz dirija un partido del Rebaño Sagrado en el Torneo Clausura 2026, por lo que vale la pena repasar cómo le ha ido al equipo de Gabriel Milito bajo el silbato del “Gato”.

La primera ocasión se dio en el debut de Chivas en la campaña, donde el cuadro rojiblanco se impuso 2-0 a los Tuzos del Pachuca con anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre.

Marco Antonio Ortiz pitará el Chivas vs. Tigres

Mientras que la segunda vez fue en la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026, cuando el Club Deportivo Guadalajara se llevó 1-2 el Clásico Tapatío contra los Rojinegros del Atlas con tantos de Armando González y Ángel Sepúlveda.

¿Quiénes completan la terna arbitral para el Chivas vs. Tigres?