Chivas continúa preparando el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 frente a Tigres, en donde la Comisión de Árbitros ya dio a conocer las designaciones para el importante compromiso, en donde el central será Marco Antonio Ortiz.

El Gato, quien ha sido un silbante relacionado constantemente con el América por tomar decisiones que suelen perjudicar al Guadalajara y en algunas ocasiones beneficiar a los de Coapa, fue el designado para impartir justicia en el duelo por el boleto a Semifinales.

Sin embargo, hay otros datos que inquietan a los aficionados del chiverío y es que a los felinos suele irle muy bien cuando los dirige Marco Ortiz, mientras que al Rebaño le va mal cuando él es el encargado de dirigir los cotejos.

¿Cómo le va a Chivas y a Tigres cada vez que el Gato les pita?

A lo largo de su carrera como silbante, Marco Antonio Ortiz ha dirigido 44 partidos de los Tigres, en donde los felinos han salido victoriosos en 23 ocasiones, por 7 empates y 14 descalabros, es decir, los universitarios tienen una efectividad del 57.57 por ciento.

Por otra parte, el Gato ha dirigido 36 partidos del Guadalajara, en donde el balance es de 12 triunfos del chiverío, 9 empates y 15 derrotas, números que inquietan a los aficionados del Rebaño, ya que la efectividad rojiblanca con ese silbante es del 41.66.

¿Cuál será la terna arbitral para el Chivas vs. Tigres?

Árbitro central: Marco Antonio Ortiz

Asistente 1: Michel Morales

Asistente 2: Christian Espinosa

Cuarto árbitro: Jorge Camacho

VAR: Diana Pérez

VAR asistente: Óscar Macías

¿Cuándo se jugará la Vuelta entre Chivas y Tigres?

El duelo de Vuelta por el pase a las Semifinales se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo en la cancha del Estadio Akron, duelo que se disputará en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.