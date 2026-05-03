La derrota por 3-1 ante Tigres UANL, en condición de visitante y por la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, dejó a Chivas contra las cuerdas en la serie. Sin embargo, dentro de la plantilla hay un mensaje claro: la remontada es posible.

Uno de los que lo expresó sin rodeos fue Ricardo Marín, autor del único gol rojiblanco en el partido. Tras el encuentro, el delantero dejó en redes sociales una promesa que rápidamente comenzó a circular entre la afición: “En casa y con nuestra gente lo remontamos”.

En paralelo a sus declaraciones, Marín también se sumó al mensaje que el club comenzó a instalar en redes sociales. El delantero compartió la imagen con la consigna “Unión en la Fortaleza Rojiblanca”, la misma que replicaron el director deportivo Javier Mier y futbolistas como Omar Govea. Así, el discurso de la remontada no solo quedó en palabras, sino que se transformó en una campaña de optimismo que ya une a vestidor, directiva y afición de cara a la vuelta.

Su presencia como titular también responde a un contexto puntual dentro del plantel. Ante la ausencia de la Hormiga González, Marín asumió el rol de referencia ofensiva, mientras que Ángel Sepúlveda, ya recuperado de su lesión, comenzó el partido desde el banquillo e ingresó como alternativa en el segundo tiempo.

¿Doble nueve para la vuelta vs. Tigres?

De cara al duelo decisivo, no se descarta que el cuerpo técnico apueste por variantes en ataque. Una de ellas podría ser la utilización de un doble nueve, con Marín y Sepúlveda compartiendo el frente ofensivo, un recurso que el equipo ya ha utilizado a lo largo del Clausura 2026 en busca de mayor peso en el área rival.