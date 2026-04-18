Chivas tuvo muchas dificultades para abrir el cerrojo defensivo que planteó el Puebla en su visita al Estadio Akron como parte de la jornada 15 del Clausura 2026; sin embargo, en pocos minutos logró sentenciar el partido gracias a Ricardo Marín.

Después de un arranque complicado, el Guadalajara logró lastimar a la Franja gracias a un remate espectacular del Cotorro González, jugada que afectó anímicamente a los visitantes y la ofensiva rojiblanca logró capitalizarla.

Unos minutos después, Brian Gutiérrez demostró su técnica individual y mandó un servicio preciso a segundo poste para la llegada por sorpresa de Ricardo Marín, quien metió un frentazo para poner el segundo en la noche para los tapatíos.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa por la jornada 16 del Clausura 2026?

El Clausura 2026 ha entrado a su última semana de fase regular, por lo que el torneo tendrá la última jornada doble, por lo que el duelo entre tapatíos e hidrocálidos se llevará a cabo este miércoles 22 de abril en la cancha del Estadio Victoria, duelo que arrancará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.