Armando González es el delantero de moda en la Liga MX debido a su alta cuota goleadora que le llevaron a ser el artillero estelar de Chivas y ahora tendrá su oportunidad en la Selección Mexicana, por lo que los rumores en torno a su futuro están a la orden del día.

Desde hace varios meses se ha reportado que varios clubes de Europa estarían siguiendo de cerca al delantero del Guadalajara, en donde inclusive el juvenil ya se dio el lujo de rechazar una oferta millonaria del CSKA de Moscú hace unos meses.

Sin embargo, por la posibilidad de que algún club lo fiche en este verano, Mauricio Ymay, reportero de TUDN, le preguntó directamente si volverá a jugar con el chiverío, en donde González dejó en claro que no sabe nada y que si se queda en el Rebaño será el más feliz.

“No, yo no sé nada. Me enfoco en mi día a día. Si se da el futbol europeo estaré muy contento, porque es uno de mis sueños. Si no se da, soy más que feliz en Chivas. No pienso en otra cosa que no sea Chivas. Ahorita no pienso en otra cosa que no sea la Selección, que es mi día a día. Ya después seguiré pensando en otras cosas cuando pase el Mundial.

“No sé, tengo contrato hasta el 2029. Si llega alguna oferta, ya veremos, pero tengo contrato hasta el 2029″, respondió en entrevista con TUDN.

¿Cuándo se jugará el debut de México vs. Sudáfrica en el Mundial 2026?

El primer partido de la Selección Mexicana también marcará el arranque de toda la Copa del Mundo 2026, por lo que durante el choque contra Sudáfrica, los ojos del planeta entero estarán puestos en dicho compromiso, el cual se disputará el 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado a arrancar a las 13 horas, tiempo del centro de México.