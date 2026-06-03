La directiva del Guadalajara tendría que haber resuelto una cuestión contractual con algunas marcas, aunque no se ha confirmado nada por vías oficiales.

Chivas no solamente es un gigante deportivo que genera emociones en millones de aficionados en México y Estados Unidos, sino que eso le ha permitido el convertirse en un gigante en el ámbito empresarial, por lo que muchas marcas pagan millones de dólares para poder anunciarse en conjunto con la marca rojiblanca.

El Guadalajara es uno de los clubes que más dinero general año con año por cuestiones de mercadotecnia; sin embargo, habría dos marcas con las que se tenía que revisar el tema de su continuidad y se trataría de Mercado Pago y Caliente.

Es por eso que el creador de contenido y especialista en temas de jerseys en el chiverío, Futboltuber, destapó que el área de marketing del conjunto tapatío estaban en negociaciones con ambas marcas, las cuales son de los sponsors principales y por eso están al frente en la camiseta del Rebaño.

“La comitiva que se encarga del tema de mercadotecnia hay dos muy puntuales y que ya deberían estar cerradas por el tema del jersey. Lo de Caliente y Mercado Pago.

“Caliente es muy probable que continúe en la playera. La relación es maravillosa entre Hank y Chivas. Con Mercado Pago hay un stand by en el tema de si van a ser un patrocinador tan grande que aparezcan, a parte en la parte de mercadotecnia y que aparezcan en la jersey”, explicó el creador de contenido en YouTube.

¿Cuándo se liberará el nuevo jersey de Chivas?

Debido a que el contrato con Puma concluye oficialmente hasta el 30 de junio, Nike está obligado a no realizar ningún tipo de anuncio sino hasta el 1 de julio, fecha en la que se espera que se lancen los nuevos kits y artículos con conjunto entre el Rebaño y la marca de la palomita.