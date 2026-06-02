El exjugador del Guadalajara admitió que ya no cree en los discursos de los altos mandos del futbol mexicano, argumentando que solo cuidan los intereses de algunos dueños de equipos.

La Selección Mexicana está por hacer su presentación en la Copa del Mundo 2026; sin embargo, no todos los especialistas son optimistas sobre el futuro del Tricolor y del futbol mexicano, tales como Rafael Márquez Lugo, quien explotó como pocas veces se había visto.

El exdelantero de Chivas, que tiene casi una década en los medios de comunicación tras terminar su carrera como profesional; sin embargo, nunca había manifestado tan enérgicamente su opinión y lo hizo lanzando críticas contra Mikel Arriola.

Márquez Lugo aseguró que el presidente de la Liga MX es solamente un portavoz de algunos dueños que son los más poderosos del balompié nacional, por lo que las decisiones que se toman son en beneficio de esas empresas, lanzando claro dardo contra Televisa y Emilio Azcárraga.

“Hace cuatro años él y el señor Yon de Luisa se sentaron a leernos, después de un gran fracaso y que pensábamos que ahí se iba a sacudir (…) Nos dijeron: ‘vamos a mandar jugadores a España’, ‘vamos a mandar entrenadores’ y no pasó nada.

“¿Qué querían hacer? Seguramente hubo quien se las compró, pero era simplemente apagar ese gran incendio y decir: ‘ahora sí vamos a trabajar’ y no es cierto porque el señor no se manda solo, el señor simplemente obedece las instrucciones de los dueños.

“Este es un negocio privado. El futbol no es de México, no es cierto. Este es un negocio privado y hay ciertos dueños que pesan mucho más que otros y que son realmente quienes ponen a estas figuras y las quitan y toman las decisiones del futbol mexicano“, explicó el exdelantero rojiblanco en Fox.

¿Qué dijeron Mikel Arriola y Yon de Luisa tras fracaso de México en Qatar 2022?

Tras el escandaloso fracaso en el que la Selección Mexicana quedó eliminada en fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, se realizó una reestructuración en diversas áreas de la Federación Mexicana en el área de Selecciones Nacionales y en la Liga MX.