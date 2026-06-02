La Hormiga fue construyendo al delantero ideal para el Tricolor, en donde echó mano de muchas leyendas mexicanas en donde hasta se incluyó.

La Copa del Mundo 2026 está cada día más cerca, por lo que la emoción se está incrementando entre los aficionados y evidentemente, entre los jugadores de la Selección Mexicana, en donde ahora Armando González participó en una divertida dinámica.

Como parte de una entrevista con TUDN, la Hormiga fue cuestionada sobre con cuáles jugadores armaría un “delantero perfecto” en la historia de México, en donde sorprendió poniendo a muchos jugadores modernos y hasta agregándose a sí mismo.

En dicha dinámica, el atacante del Guadalajara colocó a personajes como Hugo Sánchez, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Chicharito Hernández y hasta a Rafael Márquez, pese a que no era delantero.

Pierna derecha: Hugo Sánchez

Pierna izquierda: Santiago Giménez

Remate de cabeza: Chicharito

Velocidad: Chicharito

Movimientos en el área: Míos (Hormiga)

Técnica: Raúl Jiménez

Liderazgo: Rafael Márquez

IMAGEN GENERADA CON IA

¿Quiénes fueron algunos ausentes entre los mejores delanteros de la historia de México?

Es imposible llegar a un consenso global en una situación tan subjetiva como el armar el “delantero perfecto”; sin embargo, México ha tenido a delanteros legendarios que fueron olvidados por la Hormiga como Jared Borgetti, Carlos Vela, Luis García, Luis Hernández, Agustín Manzo, Salvador Reyes, Cuauhtémoc Blanco, entre muchos otros.