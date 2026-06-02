El presidente del Guadalajara habló sin tapujos sobre la inversión que realizó en el inmueble rojiblanco para poder albergar la Copa del Mundo, cumpliendo el sueño de su padre, Jorge Vergara.

Amaury Vergara se reporta listo para honrar la memoria de su padre, Jorge Vergara, al convertir el Estadio Akron en sede mundialista en este 2026, en donde el propietario de las Chivas habría desembolsado una cifra millonaria que sorprendió a toda la afición rojiblanca.

A poco más de una semana de que comience la Copa del Mundo 2026, el mandamás del Club Deportivo Guadalajara apareció en un video difundido en su cuenta de Instagram en donde contó detalles de lo que significa esta competencia para su familia y para el club.

Sin embargo, la polémica se incrementó cuando reveló que para acondicionar el Estadio Akron ha desembolsado 750 millones de pesos, dinero que se ha visto reflejado en la cancha, en internet y espacios para hacer de la visita de los aficionados, una experiencia inolvidable.

“Más de 750 millones de pesos respaldan la transformación de nuestra casa con tecnología, conectividad, sostenibilidad, accesibilidad, hospitalidad y espacios de primer nivel que dejarán un legado más allá de la Copa del Mundo.

“Así como en la cancha, estamos preparados con espacios renovados. Fan festivals y activaciones de patrocinadores, experiencias para que cada persona viva la energía, la cultura y la hospitalidad que nos hacen únicos a los tapatíos y los chivahermanos en el mundo“, explicó el presidente del Guadalajara.

¿Cuánto costó la construcción del Estadio Akron?

Desde su llegada a la presidencia de Chivas, Jorge Vergara prometió la construcción de un estadio de futbol propio, por lo que después de casi ocho años de gestión se inauguró el Estadio entonces llamado Omnilife, el cual habría costado cerca de 2 mil millones de pesos, según declaraciones de Jorge Vergara.

Traduciendo los 750 millones de pesos que se gastaron en esta remodelación para el Mundial del 2026 se gastó más de una tercera parte del presupuesto empleado para la construcción del mismo inmueble.