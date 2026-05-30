Así le fue a los jugadores del Guadalajara que tuvieron participación en el duelo de preparación rumbo a la Copa del Mundo.

La Selección Mexicana disputó un nuevo duelo de preparación para afinar detalles de cara a la presentación nacional en la Copa del Mundo, por lo que se impuso por la mínima diferencia sobre el combinado de Australia.

El entrenador Javier Aguirre, decidió seguirle dando minutos a varios futbolistas que recientemente se incorporaron a la concentración, por lo que algunos de los jugadores de Chivas fueron mantenidos al margen.

Hay que recordar que México tiene en sus filas a Raúl Rangel, Armando González, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado, en donde solamente dos futbolistas del Guadalajara tuvieron actividad en este compromiso con los oceánicos.

Raúl Rangel

El Tala sigue dando pasos firmes rumbo a la titularidad en la próxima Copa del Mundo, ya que por enésima ocasión arrancó el partido como titular contra Australia. Tal y como sucedió contra Ghana, solo jugó 45 minutos para darle la oportunidad de jugar a Memo Ochoa.

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Luis Romo

El Tanque arrancó el partido como titular, demostrando su inteligencia en todo momento para jugar entre líneas de los mediocampistas australianos, además de acomodar el aparato defensivo. Romo salió de cambio al minuto 74 para cederle su lugar a Alejandro Gómez.

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Brian Gutiérrez

Javier Aguirre decidió darle minutos de juego a Álvaro Fidalgo y Obed Vargas en el centro del campo, por lo que prefirió darle descanso al mediocampista del Rebaño contra Australia.

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Armando González

El Vasco también dio rotación a los delanteros mexicanos, por lo que salió de titular con Guillermo Martínez, además de darle unos minutos a Santiago Giménez en la recta final del partido, por lo que la Hormiga observó el partido desde la banca.

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Roberto Alvarado

El Piojo no pudo ver actividad en el compromiso contra Australia debido a que presentó una sobrecarga muscular, por lo que por precaución le dejaron fuera de la convocatoria para este amistoso, pero se espera que pueda reaparecer contra Serbia, antes de la Copa del Mundo.