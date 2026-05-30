La directiva del Guadalajara habría bajado la intensidad de sus intentos por hacerse de los servicios del mediocampista de Bravos por una razón.

Chivas está iniciando su incursión en este mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026, en donde el objetivo de la institución es levantar el trofeo de campeón a la brevedad, por lo que se estaría dispuesto a traer algunos refuerzos, en donde uno de los que más ha sonado es Denzell García.

Pese a que durante algunos días, varios medios dieron por hecho de que el fichaje estaba avanzado, la realidad es que todo se ha enfriado e inclusive, cada vez luce más complicado que el Rebaño fiche al mediocampista del FC Juárez.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, destapó que la directiva rojiblanca sí lo quiere como refuerzo, pero lo que lo impide son las condiciones que estaría plasmando el conjunto de Bravos, por lo que si en las próximas semanas se cambian las condiciones, podrían volver a negociar.

“Tiene mucho que ver con los tiempos de negociación y las formas en que se lleva a cabo una negociación (…) Lo último que me dijeron es: ‘sí nos interesa, pero no en sus condiciones’. Significa que si las condiciones de Juárez y Guadalajara logran empatar en algún punto, se puede armar”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿En cuánto cotizaron el precio de Denzell García?

La directiva del FC Juárez no está dispuesta a vender barato a la joya de su cantera, por lo que lo tazaron en 10 millones de dólares, una cifra exorbitante, por lo que se habló sobre la posibilidad de meter jugadores del Rebaño en la ecuación para reducir sus costos.