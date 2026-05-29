Se espera un mercado de pases sin demasiadas novedades hasta una vez terminada la Copa del Mundo 2026, donde cinco jugadores rojiblancos verán participación. Las Chivas de Guadalajara vienen de llegar hasta las semifinales de la Liga MX e intentarán volver más fuertes el próximo curso, aunque también existe cierto temor por perder a algunas de sus figuras. Mientras tanto, hay rumores de mercado pero nada parece lo suficientemente avanzado.

Iván Tona también interesa en Chivas

Tal parece que donde Guadalajara busca nuevas opciones es en la zona media, pues además de entablarse contactos por Denzell García, de Bravos de Juárez, Jesús Bernal reveló que el Rebaño también tiene interés por Iván Tona, centrocampista de Tijuana. En el último torneo, el futbolista de 26 años disputó 16 de 17 partidos posibles, misma cifra que en anterior Apertura 2025, por lo que mantiene una gran regularidad con los Xolos.

No es sencillo lo de Denzell García

Hasta ahora, Denzell García sigue siendo el único nombre por el que Chivas preguntó condiciones en este mercado. Sin embargo, el periodista César Merlo advirtió: “No es una operación sencilla, porque tiene un valor alto de mercado y por ahí hay otros clubes revoloteando. Juárez va a vender. El negocio de estos clubes es comprar barato y vender caro, o si el jugador es formado del club es sacarle una nueva lanita”.

Diego Ochoa no regresa a Chivas

Uno de los elementos que debía regresar al Rebaño tras finalizar su cesión era el defensor Diego Ochoa, quien fuera parte de la Selección Mexicana en el último Mundial Sub-20. Sin embargo, tras su paso por Juárez, el zaguero de 21 años seguirá su carrera en Necaxa, según informó César Huerta. El acuerdo incluiría una opción de compra en favor de los Rayos. De acuerdo con esta información, el propio jugador y su agente pidieron salir en busca de minutos, a sabiendas de que tendría complicado el ganarse un lugar con Gabriel Milito.

El Sub-17 sigue en la Copa Imposible

Mientras tanto, en Colombia, la categoría Sub-17 de Chivas sigue en carrera en la Copa Imposible. El Rebaño remontó ante los locales, Independiente Medellín, para ganar por 2-1 y meterse en las semifinales de la Copa Bronce, donde hoy se enfrentará a la Selección Antioqueña en busca del pase a la gran final. Los goles rojiblancos fueron obra de Andre Godinez y Uziel Vargas.