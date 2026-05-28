El Bebote sorprendió a todos al demostrar su solidaridad y apoyo para el canterano del Guadalajara, destacando su olfato goleador.

Armando González se ha convertido en el delantero de moda en la Liga MX gracias al gran año futbolístico que registró con Chivas en donde anotó 24 goles, por lo que se ha ganado su lugar en la Selección Mexicana, llamando la atención inclusive de figuras como Santiago Giménez.

El Chaquito por fin reportó con el Tricolor para ponerse a las órdenes de Javier Aguirre para la Copa del Mundo; sin embargo, sabe que no tiene el puesto asegurado, ya que admitió que está consciente del gran momento que vive la Hormiga.

Sin embargo, el delantero del Milan demostró su compañerismo y compromiso con el combinado nacional al asegurar apoyar al juvenil artillero del Guadalajara en todo momento, pese a la competencia dentro de la Selección Nacional.

“Siento que él me puede aprender mucho, pero yo también le puedo aprender muchísimo a él. Es un delantero que está encendido, tiene un olfato goleador increíble y si bien no he seguido mucho los partidos por el tema de horarios y eso, siempre trato de ver resúmenes y siempre que veo resúmenes, la Hormiga hace gol.

“Entonces es un gran delantero, tiene un futuro increíble y yo que por ahí tengo un poco más de edad, lo único que quiero es que le vaya muy bien y que voy a estar para él para lo que necesite. Somos mexicanos, somos familia y quiero lo mejor para él”, declaró el Chaquito en día de medios del Tricolor.

¿Quiénes serán los delanteros de México en el Mundial?

El próximo lunes 1 de junio se dará a conocer la lista final de 26 futbolistas; sin embargo, se tiene previsto que Javier Aguirre cuente con Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Guillermo Martínez y la Hormiga González, por lo que se rumora que Germán Berterame sería el sacrificado.