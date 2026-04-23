La Copa del Mundo está cada vez más cerca, por lo que en México comienza a surgir un ambiente de preocupación de cara a la participación de la Selección Nacional en la contienda, en donde existen dudas sobre la presencia de algunos jugadores como Armando González.

La Hormiga es el mejor romperredes mexicano que hay en la actualidad, por lo que mucha gente exige que Javier Aguirre lo incluya en la lista final; sin embargo, hay jugadores con mayor jerarquía que podrían poner en riesgo su presencia en la competencia más importante del planeta.

Es por eso que Carlos Guerrero, narrador y panelista de TV Azteca que se ha caracterizado por estar siempre en contra de Chivas, sorprendió a todos al admitir que el delantero rojiblanco es hoy por hoy el segundo mejor delantero que tiene la Selección Mexicana, por encima de Santiago Giménez que está recuperando ritmo tras una lesión con el Milan.

“El dos es la Hormiga, por encima del que me digan. Dame un argumento para que no sea el 2. ¿Su juventud? ¿Su poca experiencia? Eso es lo único que podría no colocarle en el puesto dos, pero futbolísticamente hablando, por momento, por goles, por encima de Santi Giménez, al día de hoy.

“Yo no sé si a Santi le alcance el jugar seis partidos de aquí al cierre de la temporada. Tendría que hacer 5 goles mínimo para decir: ‘este tiene chances de pelarle el puesto a Raúl Jiménez o ya es el 2, desbancando a la Hormiga González” declaró el comunicador en el podcast del Reportero de Yosgart Gutiérrez.

¿Quiénes son los delanteros con los que compite la Hormiga por un lugar en el Mundial?

El delantero del Guadalajara sigue compitiendo contra jugadores con mayor experiencia como Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Julián Quiñones y Germán Berterame, por lo que surge la duda sobre si la Hormiga se subirá a la lista final rumbo al Mundial.