Es inminente de que Chivas volverá a ser la base de la Selección Mexicana de cara al Mundial del 2026, en donde muchos especialistas tienen muchas dudas en el armado de la alineación para el debut contra Sudáfrica, en donde la leyenda del América, Cuauhtémoc Blanco eligió al que considera sería el mejor 11.

El exjugador azulcrema y del Tricolor, sorprendió al elegir a tres futbolistas del Guadalajara en la alineación estelar que debería usar Javier Aguirre; sin embargo, hay una posición en la que claramente tenía muchas dudas, pero apostaría por Roberto Alvarado.

Lo curioso, es que el diputado decidió mandarle un recadito al Piojo, dejándole entrever que no ha estado satisfecho con el nivel del futbolista del chiverío en la Selección, por lo que le exigió que demuestre su mejor versión en la justa Mundialista.

“No has andado bien, pero te voy a dar una oportunidad, cabrón”, dijo el ídolo de la Selección Mexicana durante el armado de la alineación para la cadena Fox Deportes.

¿Cuál sería la alineación de Cuauhtémoc Blanco para el México vs. Sudáfrica?