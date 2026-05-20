Con el Mundial a solo unos días de distancia, el Estadio Akron tendrá algunos cambios de la FIFA para estar listo.

Chivas cedió oficialmente el control del Estadio Akron a la FIFA para los últimos preparativos rumbo al Mundial 2026, motivo por el cual incluso tuvo que disputar la vuelta de las semifinales ante Cruz Azul en el Estadio Jalisco. Desde hace semanas se sabía que el inmueble rojiblanco sufriría diversas modificaciones para adaptarse a los lineamientos mundialistas, y ahora ya comienza a perfilarse cuál será el primero de esos cambios.

Todo indica que la primera modificación será quitarle temporalmente el nombre de Akron al estadio, tal como ya ocurrió con otros inmuebles mundialistas en México. El caso más sonado fue el del Estadio Azteca, al cual ya le retiraron referencias comerciales relacionadas con Banorte, mientras que en Monterrey hace unas horas comenzaron a remover elementos visuales del Estadio BBVA.

La razón es muy simple: las reglas de la FIFA prohíben que los estadios mundialistas tengan nombres de patrocinadores o marcas comerciales. Por ello, durante la Copa del Mundo el inmueble rojiblanco dejará de llamarse Estadio Akron y pasará a ser oficialmente el “Estadio Guadalajara”, nombre con el que aparecerá en transmisiones, boletos y toda la comunicación oficial del torneo.

El Estadio Akron cambiará de nombre.

Afortunadamente para la afición rojiblanca, todos estos cambios serán únicamente temporales mientras dure la actividad del Mundial 2026. Una vez finalizado el torneo, el estadio será entregado nuevamente al Club Guadalajara y recuperará tanto su nombre como toda la identidad visual que normalmente acompaña a la casa del Rebaño Sagrado.

¿Cuándo volverá Chivas a jugar en el Estadio Akron?

El Apertura 2026 ha generado fuertes críticas por arrancar el 16 de julio, convirtiéndose prácticamente en la única liga importante del mundo que comenzará antes de que termine la Copa del Mundo, cuya Final se jugará el 19 de julio. En el caso específico de Chivas, todo apunta a que podría volver al Estadio Akron el sábado 18 de julio, aunque también existe la posibilidad de que su primer partido sea como visitante y entonces el regreso al inmueble rojiblanco ocurra hasta el sábado 25.