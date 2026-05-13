Chivas debe dejar de usar el Estadio Akron, pero todavía alcanzarán a jugar un partido más, el cual es muy importante.

Chivas tendrá que disputar la vuelta de las semifinales contra Cruz Azul en el Estadio Jalisco debido a que, siguiendo los lineamientos establecidos por FIFA rumbo al Mundial 2026, el Guadalajara deberá ceder el Estadio Akron para que continúen los trabajos finales de adecuación y organización del torneo internacional.

Chivas Sub-21 jugará la Final en el Estadio Akron.

Sin embargo, el Rebaño Sagrado todavía alcanzará a disputar un partido sumamente importante en su casa principal. Considerando que la fecha límite para entregar oficialmente el inmueble es justamente este miércoles 13 de mayo, el Guadalajara todavía podrá utilizar el Estadio Akron para disputar la ida de la Gran Final de la Liga MX Sub-21.

Y no se trata de cualquier compromiso. Además de ser una final, Chivas tendrá enfrente nada menos que al Club América, el máximo rival de la institución rojiblanca. Por ello, el encuentro toma todavía más relevancia para los juveniles del Guadalajara, quienes buscarán darle una enorme alegría a la afición antes de despedirse temporalmente del Estadio Akron.

Eso sí, este compromiso sí marcará oficialmente el último partido de Chivas en el Estadio Akron hasta después del Mundial 2026. Por lo tanto, independientemente de que el Primer Equipo logre avanzar a la gran final del Clausura 2026, el Rebaño Sagrado seguirá disputando sus partidos en el Estadio Jalisco, inmueble que funciona como la segunda casa del Rebaño Sagrado y del cual el club todavía mantiene participación como socio mayoritario.

¿Cuándo y dónde será la vuelta de la Gran Final Chivas vs América Sub-21?

Así como Chivas deberá entregar el Estadio Akron a FIFA, el América también tendrá que hacer lo mismo con su estadio, motivo por el cual el partido de vuelta de la Gran Final Sub-21 no podrá disputarse en el inmueble azulcrema. Debido a ello, el encuentro definitivo entre Chivas y América Sub-21 se jugará en las instalaciones de Coapa el próximo sábado 16 de mayo a las 9:00 de la mañana, en un duelo que promete muchísima intensidad entre las canteras de los equipos más importantes del futbol mexicano.