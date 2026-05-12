La venta de boletos para el Cruz Azul vs Chivas está siendo muy problemática, al grado de que cancelaron compras.

Chivas visitará este miércoles a Cruz Azul en el Estadio Azteca para disputar el partido de ida de las semifinales del Clausura 2026, en uno de los encuentros más esperados por las aficiones de ambos equipos. Como suele suceder cada vez que el Guadalajara juega en la capital del país, se esperaba una auténtica invasión rojiblanca en las tribunas. Sin embargo, toda la situación alrededor de la venta de boletos terminó convirtiéndose en una enorme polémica.

Y es que aparentemente debido a un error, la plataforma Fanki publicó algunos boletos con un precio de apenas 113 pesos, mismos que varios aficionados alcanzaron a comprar antes de que la situación fuera detectada. No obstante, horas después, distintos seguidores comenzaron a denunciar en redes sociales que sus compras fueron canceladas y que los boletos desaparecieron directamente de sus cuentas, generando una enorme molestia.

Ante toda la polémica, la Profeco ya se pronunció sobre el tema y todo apunta a que buscarían obligar a respetar el precio original para quienes lograron completar la compra. Sin embargo, hasta el momento, el único comunicado oficial emitido por el Estadio Azteca confirma que los boletos fueron cancelados y que el dinero será reembolsado, por lo que el conflicto podría seguir creciendo mientras no exista una solución definitiva para los aficionados afectados.

Por otro lado, en sus redes sociales oficiales, Cruz Azul confirmó que los precios de los boletos para la semifinal van desde los 500 hasta los 3250 pesos. Además, el club cementero organizó dos etapas de preventa con el objetivo de limitar la presencia de aficionados rojiblancos en las tribunas, conscientes de que la afición de Chivas perfectamente podría llenar el Estadio Azteca y convertir a La Máquina en “visitante” dentro de su propia cancha.

También hay polémica con los abonados de Chivas para el partido de vuelta ante Cruz Azul

La polémica con los boletos también alcanzó al Guadalajara de cara al partido de vuelta. Debido al cambio obligado de sede del Estadio Akron al Estadio Jalisco, muchos abonados rojiblancos mostraron su inconformidad con las ubicaciones que les fueron asignadas, ya que la configuración y distribución del inmueble son completamente distintas a las de la casa habitual del Rebaño Sagrado.

Además, varios aficionados también reportaron problemas durante el proceso de preventa, situación que provocó todavía más molestia entre los seguidores del Guadalajara. Todo esto ha generado un ambiente bastante tenso alrededor de la venta de boletos para una semifinal que promete contar con estadios completamente llenos tanto en la capital del país como en Guadalajara.