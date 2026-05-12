Daniel Aguirre se ha convertido en una de las grandes dudas de Chivas durante la presente Liguilla luego de la lesión que sufrió en la Jornada 17 y que lo ha mantenido alejado de las canchas. El defensor rojiblanco ya se perdió la serie de Cuartos de Final contra Tigres, ausencia que incluso obligó a Gabriel Milito a modificar su parado táctico para encontrar una manera de compensar la baja de uno de sus hombres más importantes en defensa.

Ahora, de cara al partido de ida de semifinales contra Cruz Azul en el Estadio Azteca, Daniel Aguirre sigue completamente descartado para tener minutos. Sin embargo, la buena noticia para el entorno rojiblanco es que el defensor viajará junto al resto del plantel, buscando mantenerse unido al grupo en una Liguilla sumamente especial para el Guadalajara, que además ya tiene a cinco jugadores imposibilitados para participar.

Curiosamente, esta situación es prácticamente idéntica a lo ocurrido en la ida frente a Tigres, cuando Daniel Aguirre y Hugo Camberos también realizaron el viaje junto al equipo pese a no contar todavía con el alta médica. La intención del cuerpo técnico fue clara: reforzar el sentido de unión dentro del plantel y dejar claro que una de las principales fortalezas de este Chivas está precisamente en el grupo, incluso con futbolistas lesionados acompañando al equipo.

Por ahora, el escenario más optimista apunta a que Daniel Aguirre podría intentar estar listo para el partido de vuelta contra Cruz Azul. Sin embargo, lo más realista es pensar que el defensor reaparecería hasta una hipotética final, ya que Gabriel Milito difícilmente arriesgará a un jugador que todavía no se encuentre físicamente al cien por ciento, especialmente en una etapa tan exigente del torneo.

¿Qué lesión sufrió Daniel Aguirre que lo tiene como baja para Chivas?

Daniel Aguirre sufrió un desgarre durante el partido frente a Xolos de Tijuana correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026. El diagnóstico que comenzó a circular en redes sociales señalaba que el defensor rojiblanco estaría aproximadamente tres semanas fuera de actividad, aunque hasta el momento Chivas no ha emitido información oficial confirmando exactamente los tiempos de recuperación.